Türk futboluna damga vurdular! İşte hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş forması giymiş yıldız futbolcular

Süper Lig'in 16. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ligin ilk yarısının bitimine kısa bir süre kala puan kaybı yaşamak istemeyen iki ezeli rakip de mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Öte yandan kritik karşılaşma öncesi hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş forması giymiş oyuncuları sizler için derledik. İşte gösterdikleri performansla Türk futboluna damga vurmuş ve iki takımın da formasını giymiş yıldız isimler...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 12:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





