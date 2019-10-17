17 Ekim 2019, Perşembe

SÜPER LİG

Galatasaray ile Sivasspor 27. randevuda

Galatasaray ile Sivasspor 27. randevuda
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 17.10.2019

’in 8. haftasında , yarın saat 20.30'da sahasında D.G. ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 7 haftada sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda altığı 10 puanla 10. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 12 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray, Süper Lig’de yarın oynayacağı Sivasspor ile 27. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 17-5 galibiyet üstünlüğü var.

27. randevu

ile , 'de bugüne kadar 26 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 17 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etti. 4 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan'ın 57 golüne, Yiğidolar 32 golle karşılık verdi.

Son 5 maç 4 beraberlik, 1 mağlubiyet

Galatasaray, oynadığı son 5 resmi müsabakada 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 3 Süper Lig, 2 de Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıktı. , Fenerbahçe, ve ile berabere kalan Aslan, 'e ise mağlup oldu. Cimbom son galibiyetini 4. haftada evinde oynadığı karşısında aldı.

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Aslan'ın 39 maçtır evinde bileği bükülmüyor

Galatasaray, ligde Stadyumu'ndaki son 39 karşılaşmada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

Mariano cezalı, 3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde Brezilyalı futbolcu Mariano sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca 3 futbolcu da sarı kart sınırda bulunuyor. , Marcao ve Younes Belhanda sınırda olan isimler. Bu futbolcular sarı kart görmesi halinde 9. haftada deplasmanda oynanacak derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Ali Palabıyık yönetecek

Galatasaray - Sivasspor mücadelesini hakem yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Caner Ak görev alacak. bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık, daha önce 22 kez Galatasaray'ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. 6 maçta ise kazanan çıkmadı.

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