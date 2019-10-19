CANLI | Antalyaspor - Gençlerbirliği

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İki takım, bu müsabaka ile birlikte ligde 43. kez birbirlerine rakip oldu. Geride kalan 42 mücadelede kırmızı beyazlılar 17 galibiyet,12 beraberlik 13’de yenilgi aldı. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Ligde geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik 2 yenilgi alan Antalya ekibi, Başkent temsilcisi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Kırmızı-beyazlılarda cezalı futbolcu bulunmazken, Gustavo Blanco, Fredy Riberio ve Harun Kavaklıdere sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.

Antalyaspor, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 42, TFF 2. Lig'de 14, hazırlık maçları ve kupada da 3 defa olmak üzere toplamda 59 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar, bu maçlarda 23 galibiyet, 19 beraberlik, 17 de yenilgi aldı.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 42 maçta ise Antalyaspor'un, 17 galibiyet, 12 beraberlik, 13 de mağlubiyeti bulunuyor.

İlk 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Nazım, Ufuk, Charles, Gelson, Chahechouhe, Hakan, Amilton

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Flavio, Bjarsmyr, Polomat, Berat, Ayite, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio



