Cimbom fena kaynıyor! 13 Kasım’da kıyamet kopacak
Galatasaray’da yaşanan büyük gerilimin ardından gözler 13 Kasım’daki Divan Kurulu’na çevrildi. Toplantıda Başkan Cengiz’e sert bir şekilde “Seçime git” çağrısı yapılacak, ağır eleştiriler olacak. Divan ise dün yaptığı açıklamada “Görevimizin başındayız”dedi
Galatasaray fokur fokur kaynıyor... Yönetimin önceki gün Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya çağırmasının ardından ortalık gerildi. Camiada gözler 13 Kasım'da yapılacak olan Divan Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantının çok sert geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Gerginlik daha da büyüdü
Bir süredir Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetimi bağımsız denetim raporlarını göndermediği için suçlaması 2 taraf arasında gerginliğe yol açmış ve arada soğuk rüzgarlar esmişti.
Elektrikli geçmesi bekleniyor
Galatasaray Yönetimi'nin Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etmesinden sonra 13 Kasım'da yapılacak Divan Kurulu'nun tartışmalara neden olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Tek adamlığa izin vermeyiz
Hamamcıoğlu dün yaptığı açıklamada görevlerinin başında olduğunu söyleyerek, "Divan olarak G.Saray'ın bölünmesine ve tek adam yönetiminin dayatılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
BÖYLE BİR OLAY GÖRÜLMEDİ
Cimbom'un unutulmaz başkanlarından Faruk Süren'den özel açıklamalar. Süren, yönetimin Eşref Hamamcıoğlu'nun istifasını istemesini eleştirerek, "Yanlış ve tatsız bir durum. Yönetim kurulunun Divan Kurulu seçim tüzüğünü belirlemiş. Yasal sınırlar belli. Böylesine tatsız bir olay bugüne kadar görülmemiştir. G.Saray hem temsil hem de icrai yönetim prensipleri açısından zor bir dönem geçiriyor. Meşruiyet tartışmaları var. Olay mahkemeye intikal etmiş. Yönetimi Genel Kurul ibra etmedi. Kasım ayının 2. çarşambası Divan'a herkesi bekliyoruz" dedi.
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