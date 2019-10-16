16 Ekim 2019, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 Giriş Tarihi: 16.10.2019

’in 8. haftasında 18 Ekim Cuma, 19 Ekim Cumartesi, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. tarafından resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 8. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:

18 Ekim Cuma

20.30 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

19 Ekim Cumartesi

15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği:

17.30 Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya

17.30 - Göztepe:

20.00 - Beşiktaş: Ali Şansalan

20 Ekim Pazar

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19.00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe:

21 Ekim Pazartesi

20.00 İttifak Holding Konyaspor - Btc Turk : Mustafa Öğretmenoğlu

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