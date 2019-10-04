04 Ekim 2019, Cuma

SÜPER LİG

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 Giriş Tarihi: 04.10.2019

'in 7. haftasında ile , Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İki takım, Süper Lig'de 47'nci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 31, kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet aldı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Peki, Fenerbahçe-Antalyaspor maçı , saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Fenerbahçe-Antalyaspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

ile ligde 47'nci maçını oynayacak. 'de geride kalan 46 maçın 31'ini Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Antalyaspor'un 38 golüne, sarı-lacivertiler 84 golle karşılık verdi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı son dört maçta galibiyet elde edemedi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile 'da yaptığı maçlarda rakibini 2 kez yendi.

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FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 4 Ekim Cuma günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan. VAR hakemi olarak ; AVAR hakemleri olarak da Bahattin Duran görev alacak.

Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor

KADIKÖY'DEKİ 23 MAÇIN 20'Sİ FENERBAHÇE'NİN

İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 23 maçtan 20'sini kazandı. Antalyaspor, Fenerbahçe'yi 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de 1-0'lık skorlarla yendi. İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 55 gol attı, kalesinde 18 gol gördü. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetleri elde etti. İki takım arasında geçen sezonun son haftasında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

İKİ TAKIMDA DA 3 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de , Garry Rodrigues ve Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Antalyaspor'da ise sakatlığı geçmeyen Gustavo, Charles ile Harun Kavaklıdere, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacak.

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