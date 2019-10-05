MAÇ SONUCU l Kasımpaşa 1 - 4 Konyaspor l ÖZET

Süper Lig'in 7. haftasında Aykut Kocaman yönetimindeki İttifak Holding Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Atiker Konyaspor 4-1 kazandı.

İLK 11'LER:

KASIMPAŞA: Fatih, Pavelka, Veysel, Ben Youssef, Karim, Aytaç, Khalili, Hajradinovic, Thiam, Mustafa, İlhan

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jonssson, Jevtovic, Shengelia, Miya, Milosevic, Ömer Ali

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Milosevic'in pasıyla topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in ceza yayının önünden çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

15. dakikada Milosevic'in savunmanın arkasına attığı topla ceza sahasında buluşan Ömer Ali Şahiner, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda altıpasın önünden topu kafayla üstten auta gönderdi.

17. dakikada ceza sahasında Pavelka'nın pasında penaltı noktasının önünde topla buluşan Hajradinovic'in müsait durumdaki şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı çelerek mutlak golü önledi.

20. dakikada İttifak Holding Konyaspor, öne geçti. Milosevic'in ceza sahasının dışından çektiği şutta top, kaleci Fatih Öztürk'ten döndü. Kaleciden dönen topu kale sahasının içinde Ömer Ali Şahiner, filelere gönderdi. Ömer Ali'nin golü, ilk önce ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve İttifak Holding Konyaspor 1-0 öne geçti.

35. dakikada Hafez'in ortasında kale sahasının önündeki Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı son anda soluna uzanarak topu tokatladı. Kaleciden dönen topta İlhan Depe istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'da kaldı.

44. dakikada İttifak Holding Konyaspor penaltı kazandı. Alper Uludağ'ın ortasında Veysel Sarı'nın ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen hakem Serkan Tokat, penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakika içinde topun başına geçen Jevtovic, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

45 1. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Milosevic'in şutunda savunmaya çarpan topu takip eden Miya, ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-3

45 3. dakikada Kasımpaşa golü buldu. İlhan Depe'nin ortasında kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Pozisyonu takip eden Veysel Sarı, kale sahasının içinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3