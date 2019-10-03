Süper Lig'i sarsan ölüm! Isaac Promise...

Türkiye'de Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig ekipleri olmak üzere bir çok takımda forma giyen 31 yaşındaki Nijerya'lı futbolcu Isaac Promise hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Türk takımlarında forma giyen Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

2005-2006 sezonunda başkan İlhan Cavcav, Nijerya kulüplerinden biri olan Gray International'dan Isaac Promise'ı büyük umutlarla 400 bin euro karşılığında Gençlerbirliği'ne getirmişti.

Burada 3 sezon forma giyen Promise, 2008-2009 sezonunda Trabzonspor'a transfer oldu, ancak fazla forma şansı bulamaması sebebiyle bir sonraki sezon Manisaspor'a kiralandı.

2012-2013 sezonuna kadar Trabzon-Manisa arasında mekik dokuyan Isaac, bu sezonda Antalyaspor'un yolunu tuttu.







1 sezon Arabistan Ligi'nde forma giymesinin ardından geri dönen Nijeryalı futbolcu Türkiye macerasını Balıkesirspor, Mersin İdmanyurdu, Karabükspor ve Giresunspor'da oynayarak sonlandırdı.

Son olarak Amerika'ya giden 31 yaşındaki forvet 1 sezon GA Revolution ve 1 sezon da Bold FC forması giydi.