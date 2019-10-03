03 Ekim 2019, Perşembe

SÜPER LİG

Süper Lig'i sarsan ölüm! Isaac Promise...

Trabzonspor'un eski yıldızı hayatını kaybetti
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 Giriş Tarihi: 03.10.2019

Türkiye'de , TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig ekipleri olmak üzere bir çok takımda forma giyen 31 yaşındaki Nijerya'lı futbolcu Isaac Promise hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Türk takımlarında forma giyen Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

2005-2006 sezonunda başkan , Nijerya kulüplerinden biri olan Gray International'dan Isaac Promise'ı büyük umutlarla 400 bin euro karşılığında Gençlerbirliği'ne getirmişti.

Burada 3 sezon forma giyen Promise, 2008-2009 sezonunda Trabzonspor'a transfer oldu, ancak fazla forma şansı bulamaması sebebiyle bir sonraki sezon Manisaspor'a kiralandı.

2012-2013 sezonuna kadar Trabzon-Manisa arasında mekik dokuyan Isaac, bu sezonda Antalyaspor'un yolunu tuttu.



1 sezon Arabistan Ligi'nde forma giymesinin ardından geri dönen Nijeryalı futbolcu Türkiye macerasını Balıkesirspor, , Karabükspor ve Giresunspor'da oynayarak sonlandırdı.

Son olarak Amerika'ya giden 31 yaşındaki forvet 1 sezon GA Revolution ve 1 sezon da Bold FC forması giydi.

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