04 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri

Süper Lig'in 7. haftasının açılış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırladı. İlk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Mücadelenin ilk yarısı da aynı skorla sona ererken Antalyaspor 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır yaptığı kurtarışlarla adeta farkı önlerken, sosyal medyada taraftarlardan övgü aldı. İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 22:23 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 22:26
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İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri

Süper Lig'in 7. haftasında perde Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesiyle açıldı.

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İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri

Konuk ekip Antalyaspor, karşılaşmanın ilk dakikalarında Ufuk Akyol'un kaydettiği golle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

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İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri

Sarı-Lacivertliler'in mağlup olmasına rağmen kaleci Altay Bayındır kurtarışlarıyla adeta farkı önledi.

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İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri

İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri...

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İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri
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