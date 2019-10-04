İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri

Süper Lig'in 7. haftasının açılış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırladı. İlk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Mücadelenin ilk yarısı da aynı skorla sona ererken Antalyaspor 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır yaptığı kurtarışlarla adeta farkı önlerken, sosyal medyada taraftarlardan övgü aldı. İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri...