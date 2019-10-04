04 Ekim 2019, Cuma
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İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri
Süper Lig'in 7. haftasının açılış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırladı. İlk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Mücadelenin ilk yarısı da aynı skorla sona ererken Antalyaspor 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır yaptığı kurtarışlarla adeta farkı önlerken, sosyal medyada taraftarlardan övgü aldı. İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri...
Giriş Tarihi: 04.10.2019 22:23 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 22:26
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