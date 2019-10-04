04 Ekim 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de penaltı tepkisi

Fenerbahçe'de penaltı tepkisi
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 Giriş Tarihi: 04.10.2019

'in 7. haftasında ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın 30. dakikasında flaş bir pozisyon meydana geldi. Sarı lacivertli oyuncular penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 30. dakikasında sağ kanattan gelişen atağında, Isla'nın ortasında top, ceza sahası içerisinde Antalyasporlu Diego'nun eline çarptı. Hakem , Fenerbahçeli futbolcuların itirazına rağmen devam dedi. Ardından pozisyonu VAR'dan dinleyen Uğurlu, oyuncunun elinin vücuda yapışık olduğunu söyledi ve oyunun devam etmesini istedi.

Bu pozisyonun ardınan sarı - lacivertli futbolcular ve taraftarlar hakemin kararına oldukça tepki gösterdi.



ERMAN TOROĞLU: "NET PENALTI"

, A Spor'da pozisyonu yorumladı ve, "Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunda oyuncu topa vurduktan sonra elini kapatıyor, önce eli açık. Eller açık duramazsın. Çok net penaltı Neden gitmedi VAR'a?" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu!

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