Fenerbahçe'de penaltı tepkisi
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın 30. dakikasında flaş bir pozisyon meydana geldi. Sarı lacivertli oyuncular penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 30. dakikasında sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın ortasında top, ceza sahası içerisinde Antalyasporlu Diego'nun eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçeli futbolcuların itirazına rağmen devam dedi. Ardından pozisyonu VAR'dan dinleyen Uğurlu, oyuncunun elinin vücuda yapışık olduğunu söyledi ve oyunun devam etmesini istedi.
Bu pozisyonun ardınan sarı - lacivertli futbolcular ve taraftarlar hakemin kararına oldukça tepki gösterdi.
ERMAN TOROĞLU: "NET PENALTI"
Erman Toroğlu, A Spor'da pozisyonu yorumladı ve, "Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunda oyuncu topa vurduktan sonra elini kapatıyor, önce eli açık. Eller açık duramazsın. Çok net penaltı Neden gitmedi VAR'a?" ifadelerini kullandı.
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