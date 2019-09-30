30 Eylül 2019, Pazartesi

SÜPER LİG

Derbi sonrası çekilen fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı! Mustafa Cengiz ve Ali Koç...

Derbi sonrası çekilen fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı! Mustafa Cengiz ve Ali Koç...
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 30.09.2019

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine bir fotoğraf karesi gündeme damgasını vurmuştu. Fenerbahçe Başkanı sarılmak istediği küçük kız çocuğuna hamle yaptığı esnada neye uğradığını şaşırmıştı. Koç daha sonra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sarılan sarı-kırmızı formalı minik bir kız çocuğunun fotoğrafını çekti. Ali Koç'u bir anlık şaşkına uğratan o fotoğrafın hikayesi şöyle:

Fotoğrafı çeken 'un tebessümü, pozu veren Mustafa Cengiz'in gülmesi haftalardır söz düelloları ile gerilen ezeli rekabete tekrar dostluk havasını getirdi.

Derbi sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu protokol tribününde iki kulüp başkanı ile sohbet etmeye başladı. Bu sırada Mustafa Cengiz'i gören Galatasaray taraftarı kız çocuğu fotoğraf çektirmek istedi.

Ali Koç, yanında duran sarı kırmızı formalı taraftara sarılmak istese de Fenerbahçe Başkanı'nı tanıyan çocuk Mustafa Cengiz'e doğru koşup sarıldı ve herkesi güldürdü. Cengiz, cep telefonunu çıkaran minik çocuğun babasına poz vermeye hazırlanıyordu ki Ali Koç'tan bir hamle geldi.

Kız çocuğunun babasından telefonu alan başkan Koç, mevkidaşı Cengiz'in minik taraftarla fotoğrafını kendisi çekti.

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