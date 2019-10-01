TFF hakem Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetti

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada flaş bir gelişmeye yer verildi. Federasyon, yaptığı açıklama ile hakem Suat Arslanboğa'nın 2020'de sona erecek olan sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Paylaşılan bilgiye göre hakem Suat Arslanboğa'nın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Arslanboğa'nın 23 Eylül'de oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının 45+1. dakikasında siyah-beyazlı futbolcu Douglas'ın Guldbrandsen'le girdiği mücadelede verdiği kararı çok tartışılmıştı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi fesih edildi."

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