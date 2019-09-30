Max Kruse'den şaşırtan hareket! İstiklal Marşı'ndan sonra...

"İstiklal Marşı'nın Türkler için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Onlar için özel bir anlamı var. Ben de Türkler için çok anlamlı olan İstiklal Marşı'nı öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmeye başladım, yakın zamanda daha iyi olacağım"