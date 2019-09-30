30 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Max Kruse'den şaşırtan hareket! İstiklal Marşı'ndan sonra...

Süper Lig'in ilk 6 haftasında yaptığı 4 asist ve gösterdiği etkili performansla kısa sürede sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Max Kruse gündemden düşmüyor. Son olarak Galatasaray derbisinde İstiklal Marşı'nı okuyan Alman futbolcunun yeni hedefi şaşırttı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 14:26
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Max Kruse'den şaşırtan hareket! İstiklal Marşı'ndan sonra...

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse Türkiye ve Türk kültürüne iyice alıştı. İstiklal Marşı'nı ezberlemeye başlayan Alman yıldız Türkçe de öğreniyor.

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Max Kruse'den şaşırtan hareket! İstiklal Marşı'ndan sonra...

Max Kruse, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk olan menajeri Ersin Akan'a İstiklal Marşı'nı öğrenmek ve maçlarda İstiklal Marşı'nı okumak istediğini söylüyor.

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Max Kruse'den şaşırtan hareket! İstiklal Marşı'ndan sonra...

Bunun üzerine menajer Ersin Akan, Alman yıldıza İstiklal Marşı'nı öğretiyor, birlikte İstiklal Marşı'nı dinleyerek çalışıyorlar.

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Max Kruse'den şaşırtan hareket! İstiklal Marşı'ndan sonra...

"İSTİKLAL MARŞI'NIN TÜRKLER İÇİN ÖZEL BİR ANLAMI VAR"

Alman yıldız, İstiklal Marşı'nı söylemesiyle ilgili olarak şöyle konuştu;

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Max Kruse'den şaşırtan hareket! İstiklal Marşı'ndan sonra...

"İstiklal Marşı'nın Türkler için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Onlar için özel bir anlamı var. Ben de Türkler için çok anlamlı olan İstiklal Marşı'nı öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmeye başladım, yakın zamanda daha iyi olacağım"

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