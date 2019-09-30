30 Eylül 2019, Pazartesi
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Max Kruse'den şaşırtan hareket! İstiklal Marşı'ndan sonra...
Süper Lig'in ilk 6 haftasında yaptığı 4 asist ve gösterdiği etkili performansla kısa sürede sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Max Kruse gündemden düşmüyor. Son olarak Galatasaray derbisinde İstiklal Marşı'nı okuyan Alman futbolcunun yeni hedefi şaşırttı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.09.2019 14:26
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