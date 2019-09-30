30 Eylül 2019, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'in 6. haftasında kaleler şaştı

Süper Lig'in 6. haftasında kaleler şaştı
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 30.09.2019

'in 6. haftasında şu ana kadar kaleler 4 kez şaştı. 'tan , 'dan , 'nden ve 'nün kalecisi , kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Bugün oynanacak tek maçla tamamlanacak ligin 6. haftasında ters vuruşla 4 gol atıldı

'tan , 'dan , 'nden ve 'nün kalecisi , kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

'e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ın deplasmanda 'a 4-1 yenildiği maçta siyah-beyazlı genç futbolcu Dorukhan, topu kendi fileleriyle buluşturdu. 'nın kullandığı serbest vuruşta Dorukhan, ters bir kafa vuruşuyla Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

İttifak Holding Konyaspor'dan Shengelia, Pedro Henrique'nin ortasında arka direkte topu şanssız bir şekilde kendi ağlarına gönderdi. İttifak Holding Konyaspor bu golle 1-0 geriye düşse de sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.

Süper Lig'de 7 yıl aradan sonra MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanan başkent derbisinde ters vuruşla 2 gol atıldı.

Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Candeias topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarını sarstı ve MKE Ankaragücü taraftarlarını sevindirdi. Bu golle 1-0'lık üstünlüğü yakalayan MKE Ankaragücü, İlhan Parlak ile farkı 2'ye çıkardı.

75. dakikada Zargo Toure'nin şutunda direkten dönen top MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay'a çarparak ağlara gitti.

Gençlerbirliği, Korcan'ın kendi kalesine attığı golle umutlansa da derbiyi 2-1 MKE Ankaragücü kazandı.

Ligin ilk 5 haftalık bölümünde ters vuruşla sadece bir gol atılmıştı. 2. haftada Antalyasporlu futbolcu Bahadır Öztürk, kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşamıştı.

Usta yazardan şok sözler! haberin devamı


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