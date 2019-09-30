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İspanyollar duyurdu! Dünya devinden Falcao için çılgın teklif
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için aylarca uğraş verdiği Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya dünya devinin talip olduğunu ve yapılacak teklifi açıkladı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 30.09.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 15:04
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