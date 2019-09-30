30 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İspanyollar duyurdu! Dünya devinden Falcao için çılgın teklif

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için aylarca uğraş verdiği Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya dünya devinin talip olduğunu ve yapılacak teklifi açıkladı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 15:04
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İspanyollar duyurdu! Dünya devinden Falcao için çılgın teklif

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da 0-0 eşitlikle sonuçlanan derbinin ardından gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

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İspanyollar duyurdu! Dünya devinden Falcao için çılgın teklif

A Grubu'ndaki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, salı günü sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek.

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İspanyollar duyurdu! Dünya devinden Falcao için çılgın teklif

Fransız devini mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak isteyen Cimbom'da Radamel Falcao ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor...

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İspanyollar duyurdu! Dünya devinden Falcao için çılgın teklif

Sarı-kırmızılıların takıma katmak için yoğun çaba sarf ettiği ve transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldızla ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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İspanyollar duyurdu! Dünya devinden Falcao için çılgın teklif

İspanya'da yayım yapan Don Balon dergisi, özel olarak paylaştığı haberde Premier Lig devi Manchester United'ın Falcao ile ilgilendiğini yazdı.

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