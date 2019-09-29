MAÇ SONUCU l Trabzonspor 4-1 Beşiktaş l ÖZET

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti ve 3 hafta sonra kazandı.

Medical Park Stadı'nda oynanan maçta Trabzonspor, Beşiktaş'ı evinden 4-1'lik skorla uğurladı.

Trabzonspor'un golleri Dorukhan Toköz (31' Kendi Kalesine), Jose Sosa (42'), Sörloth (66') ve Nwakaeme'den (88') geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise Güven Yalçın (79') kaydetti.

Bordo-mavili ekip, bu galibiyetle puanını 9'a yükseltirken, lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş ise 5 puanda kaldı.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ 11'LER...

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Sosa, A. Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Boyd, Oğuzhan, N'Koudou, Burak

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Pereira'nın sağdan ortasına altıpasın gerisinde savunmanın arasından iyi yükselen Nwakaeme'nin kafayla kaleye gönderdiği top yandan auta gitti.



31'inci dakikada ceza sahası sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Sosa'nın altıpasa yaptığı ortada Dorukhan'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



41'inci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Sörloth'un rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği şutu Karius uzaklaştırdı, daha sonra Nwakaeme önünde kalan meşin yuvarlağı tekrar kaleye gönderdi ancak top yan direğe çarpan top kaleci Karius'ta kaldı.



42'nci dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla topla buluşan Jose Sosa'nın, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Necip Uysal'a da çarpan meşin yuvarlak Loris Karius'un solundan ağlarla buluştu: 2-0.



52'nci dakikada ceza sahası içerisinde Sosa'nın pasında penaltı noktasının yanında topla buluşan Abdulkadir'in gelişine kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı.



58'inci dakikada Dorukhan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Oğuzhan'ın kafayla kaleye gönderdiği topu Uğurcan kontrol etmeyi başardı.



64'üncü dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından ortasında penaltı noktasının yanında bir anda boşta kalan Sörloth'un gelişine ayağının içiyle şutunda topu ağlara gönderdi. Yan hakemin ofsayt bayrağının ardından yapılan VAR incelemesi sonucunda gol geçerli sayıldı: 3-0.



74'üncü dakikada Oğuzhan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan topu yumruklayarak uzaklaştırdı.



79'uncu dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Caner'in penaltı noktası üzerine ortasında Güven önünde kalan topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.



84'üncü dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası içerisinde bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Avdijaj'ın vuruşunda top üstten auta gitti.



86'ncı dakikada Diaby'nin ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda Uğurcan Çakır son anda topu kornere çeldi.



88'inci dakikada Uğurcan'ın uzun pasında orta sahadan aldığı topla ilerleyen Nwakaeme, ceza sahası içerisinde girdikten sonra yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.



Karşılaşma Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE 129. RANDEVU

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 128 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 176 golüne, bordo-mavililer 139 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ SON 15 MAÇTA 2 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 15 maçta sadece iki kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 15 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 2 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu dönemdeki galibiyetlerini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da ve 18 Mayıs 2019'da Trabzon'da 2-1'lik skorla aldı. Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 12 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 3 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 92 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 33 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 131 gole, Trabzonspor 101 golle karşılık verdi.

TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 45 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 22, Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 3'ü Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 62, Beşiktaş ise 56 gol attı. Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı 2-1 ev sahibi ekip kazanmıştı.

Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.

TRABZONSPOR EVİNDE SON 7 MAÇTA TEK GALİBİYET

Trabzonspor, evinde yaptığı son 7 lig maçında Beşiktaş'ı sadece 1 kez yenebildi, 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı. Sahasında Beşiktaş ile yaptığı son lig maçını 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, öncesindeki 6 maçta galibiyet alamadı. Karadeniz temsilcisi, 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla kazandığı maçın ardından 6 lig karşılaşmasında Beşiktaş'a karşı 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.

Trabzonspor, geçen sezonun 33. haftasında rakibini Trabzon'da 2-1 yenerek 6 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

MAÇ SONU GÖNDERMELİ ŞARKI



Öte yandan maçın bitiş düdüğünün ardından stat hoparlörlerinden Volkan Konak'ın seslendirdiği 'Göklerde Kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum', daha sonra da son günlerin popüler şarkısı 'Uykular haram oldu gençliğim bak, talan da oldu, çok sevdim yalan oldu zalim geceler' şarkıları çalındı.