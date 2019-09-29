29 Eylül 2019, Pazar
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Beşiktaş taraftarından Abdullah Avcı'ya büyük tepki!
Süper Lig'in 6. haftasında derbi maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer üstün bir oyunla mücadeleden galip ayrıldı. Beşiktaş'ın etkisiz oyunu siyah-beyazlı taraftarları isyan ettirdi. Sosyal medyada Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'ya büyük tepki vardı. İşte o yorumlar...
Giriş Tarihi: 29.09.2019 21:10
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