İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Süper Lig'in 6. haftasında Akyazı Stadyumu'nda Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın etkili olamadığı, ev sahibi Trabzonspor'un ise sahaya istekli ve yüksek tempolu bir mücadele yansıttığı karşılaşmayı bordo mavili ekip 4-1 kazandı ve 9 puanla 4. sıraya yerleşti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 29.09.2019 21:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





