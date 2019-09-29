29 Eylül 2019, Pazar

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Süper Lig'in 6. haftasında Akyazı Stadyumu'nda Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın etkili olamadığı, ev sahibi Trabzonspor'un ise sahaya istekli ve yüksek tempolu bir mücadele yansıttığı karşılaşmayı bordo mavili ekip 4-1 kazandı ve 9 puanla 4. sıraya yerleşti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 29.09.2019 21:26
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Bordo-mavililer 31. dakikada Dorukhan Toköz (K.K) ve 42. dakikada Jose Sosa'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

64. dakikada Fırtına, Sörloth'un kaydettiği golle skoru 3-0'a getirirken, Beşiktaş'ta Güven Yalçın 79. dakikada farkı 2'ye indirdi.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Dakikalar 88'i gösterirken Trabzonspor'da Nwakaeme durumu 4-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

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