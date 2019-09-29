29 Eylül 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Pascal Nouma isyan etti: "Bu yaştan sonra futbola başlatmayın"

Nouma isyan etti: Futbola başlatmayın!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 Giriş Tarihi: 29.09.2019

'ın efsane futbolcularından , siyah beyazlı ekibin deplasmanında aldığı 4-1'lik ağır yenilgi sonrası isyan etti.

6. hafta maçında Trabzonpor sahasında 'ı konuk ettiği mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuca siyah beyazlı taraftarlar isyan ederken Beşiktaş'ın unutulmayan futbolcularından da takımın performansına tepki gösterdi.

Mücadelede Beşiktaş'ın 2-0 geriye düşmesi sonrası twitter hesabından isyan eden Nouma "Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin, bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın" mesajı paylaştı.

Nouma'nıın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce 'retweet' ve 'beğeni' aldı.

İşte Nouma'nın paylaşımı:

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