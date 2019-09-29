Pascal Nouma isyan etti: "Bu yaştan sonra futbola başlatmayın"
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, siyah beyazlı ekibin Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-1'lik ağır yenilgi sonrası sosyal medyadan isyan etti.
Süper Lig 6. hafta maçında Trabzonpor sahasında Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuca siyah beyazlı taraftarlar sosyal medyadan isyan ederken Beşiktaş'ın unutulmayan futbolcularından Pascal Nouma da takımın performansına tepki gösterdi.
Mücadelede Beşiktaş'ın 2-0 geriye düşmesi sonrası twitter hesabından isyan eden Nouma "Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin, bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın" mesajı paylaştı.
Nouma'nıın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce 'retweet' ve 'beğeni' aldı.
İşte Nouma'nın paylaşımı:
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