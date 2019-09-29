Konyaspor 2-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 6.haftasında Konyaspor sahasında Kayserispor'u ağırladı. Mücadeleyi 45+1' de Milosevic ve 90+8'de Jevtovic'in penaltıdan attığı gollerle Konyaspor 2-1 kazandı. Konuk ekip Kayserispor'un tek golünü ise 9.dakikada Shengelia (kendi kalesine) kaydetti. Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 9'a çıkarırken, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sol kanattan Henrique'nin ortasında ceza sahası içinde Shengelia topu kendi ağlarına gönderdi. 0-1

11. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında savunmanın müdahalesinin ardından önünde kalan topa vuran Deni Milosevic'in şutu az farkla auta çıktı.

24. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Skubic'in kale önüne çevirdiği topa kimse dokunamadı.

26. dakikada Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta ceza sahası içine yapılan ortada Skubic'in şutunu kaleci Lung son anda kurtardı.

45. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in pasında ceza sahası içinde Milosevic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik skorla sona erdi.



62'nci dakikada Miya'nın ceza sahası dışından sert şutu, üstten auta çıktı.



90+4'üncü dakikida ceza sahasında topa yükselen Skubic'in kafa vuruşunda top, ikili mücadele sırasında meşin yuvarlak Bilal'in eline çarptı. Hakem ALper Ulusoy önce oyunu devam ettirirken VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı verdi.



90+5'inci dakikada penaltı atışını kullanan Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2,0



90+6 oyun alanı karıştı. Mensah, ikili mücadelede sırasında Jonsson'un ayığına bastı. Oyun devam ederken Jonsson, Mensah'a tepki gösterdi. O sıra Ömer Ali Şahiner'e gelerek Mensah'a tepki göstermesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Hakem Alper Ulusoy, Ömer Ali Şahiner ile Mensah'a sarı kart gösterdi. Mensah, çift sarı karttan oyun dışı kaldı. İtirazlar devam ederken Henrique'de gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyun dışında kaldı.



Karşılaşma 2-1 İttifak Holding Konyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



STAT: Konya Büyükşehir Belediye



HAKEMLER: Alper Ulusoy Volkan Ahmet Narinç , Bahtiyar Birinci



İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı - Skubic , Anicic , Ali Turan ((Dk. 76 Hadziahmetovic) , Alper (Dk. 80 Mücahit Can Akçay ), Jevtovic , Jonsson , Ömer Ali Şahiner , Shengella , Milosevic , Bajic (Dk. 46 Miya )



İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung - Abdennour (Dk. 63 Ziya ), Poulain , Miguel Lopes , Yasir (Dk. 73 Atila x) Rienstra , Mensah , Henrique , Umut Bulut , Bilal , Adebayor (Dk. 46 Djedje)



GOLLER: Dk. 45+1 Milosevic, Dk. 90+5 Jevtovic (P) (İ.H. Konyaspor), Dk. 9 Shengelia (K.K) (İ.M. Kayserispor)



SARI KARTLAR: Alper, Anicic, Skubic, Ömer Ali Şahiner (İ.H. Konyaspor), Bilal, Lopes, Lung, (İ.M.Kayserispor)



KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Mensah, Dk. 90+6 Hengrique (İ.M. Kayserispor)

