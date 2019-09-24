24 Eylül 2019, Salı

SÜPER LİG

Derbi biletleri satışa çıkıyor

Derbi biletleri satışa çıkıyor
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 24.09.2019

'in 6. haftasında ile arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri, 25 Eylül Çarşamba günü satışa çıkarılacak.

Kulübünden yapılan açıklamaya göre Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, "passo.com.tr" ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacak.

Bilet satışları, yarın saat 11.00'den itibaren GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olacak. 26 Eylül Perşembe günü sadece GS logolu passolig kartlarına satışı yapılacak biletleri, 27 Eylül Cuma günü ise kartı dışında tüm passolig kart sahipleri temin edebilecek.

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 1.500 lira

Kategori 2: 1.300 lira

Kategori 3: 1.200 lira

Kategori 4: 1.200 lira

Kategori 5: 1.000 lira

Kategori 6: 800 lira

Kategori 7: 600 lira

Kategori 8: 400 lira

Kategori 9: 350 lira

Kategori 10: 225 lira

Kategori 11: 200 lira

Kategori 12 (Misafir takım): 200 lira

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