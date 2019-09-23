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Galatasaray - Fenerbahçe maçının iddaa oranları açıklandı
Giriş Tarihi: 23.09.2019
Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma öncesi oranları açıklandı. Dev maçta Galatasaray'ın galibiyetibe 1.95 oran verilirken, beraberliğe 3.20, Fenerbahçe galibiyetine ise 2.70 oran verildi.
Süper Lig'in 6 haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Sarı kırmızılılar ezeli rakibini evinde devirmenin peşinde olacak. Kanarya da Türk Telekom Stadı'ndan puan ya da puanlarla dönme hedefinde... İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek maç öncesi iddaa oranları belli oldu!
Galatasaray'ın favori gösterildiği karşılaşmada oranı 1.95. Müsabakanın beraberlik orası 3.20. Sarı lacivertlilerin deplasman galibiyeti oranı ise 2.70 olarak belirlendi.
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