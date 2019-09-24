24 Eylül 2019, Salı
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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Fenerbahçe korkusundan..."
A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Süper Lig'in 5. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren BtcTurk Yeni Malatyaspor maçını yorumladı. Uluç, sarı-kırmızılıların yaşadığı puan kaybının sorumlusu olarak teknik direktör Fatih Terim'i gösterirken, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi tecrübeli teknik adamı uyardı.
Giriş Tarihi: 24.09.2019 13:44 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 13:44
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