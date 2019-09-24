24 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Fenerbahçe korkusundan..."

A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Süper Lig'in 5. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren BtcTurk Yeni Malatyaspor maçını yorumladı. Uluç, sarı-kırmızılıların yaşadığı puan kaybının sorumlusu olarak teknik direktör Fatih Terim'i gösterirken, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi tecrübeli teknik adamı uyardı.

Giriş Tarihi: 24.09.2019 13:44 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 13:44
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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! Fenerbahçe korkusundan...

Kadro seçimin kötü. Transferlerin kötü. Sahaya çıkardığın takım kötü.. Oynattığın futbol kötü. Kenardan müdahalen, yaptığın oyuncu ve taktik değişiklikler kötü..

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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! Fenerbahçe korkusundan...

Hatta komik, Fatih Hocam!. Ne oldu sana?. Nereye gitti Avrupa'da "İmparatore" denen Fatih Terim?.. Ne oldu sana?.

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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! Fenerbahçe korkusundan...

Dün Sabahspor'da bir resmin vardı, minnacık.. Ben olsam yarım sayfa koyardım, 89'da gelen Malatya golü sonrası cezalı olduğun için maçı izlediğin locadaki halini.. "Terim locada çıldırdı" diye başlık atmışlar..

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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! Fenerbahçe korkusundan...

Sen 89'da, tabela değişince çıldırdın. Maçtaki ve ekran önündeki Galatasaraylıları yarım saattir çıldırtıyordun, oysa..

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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! Fenerbahçe korkusundan...

Gene dünkü Sabahspor'dan Mehmet Özcan'ın minnacık bir satırı anlatmaya yeter, sahadaki takımın ve kenar yönetiminin halini.. "Guilherme, "Kaşınan" Aslan'a cezayı kesti."

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