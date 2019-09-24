Ersun Yanal'dan sürpriz değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Son olarak sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü mağlup ederek derbi öncesi moral depolayan sarı-lacivertliler, bir günlük aranın ardından Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Öte yandan derbi stratejisini oyuncularına aktaran teknik direktör Ersun Yanal'ın ilk 11'de sürpriz bir değişiklik yapacağı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında çıkması beklenen 11'i...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 15:52 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 16:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





