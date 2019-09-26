26 Eylül 2019, Perşembe

SÜPER LİG

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyor
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 26.09.2019

'de 6. hafta heyecanı başlıyor. - Fenerbahçe ve Trabzonspor - maçlarının oynanacağı hafta, cuma günü oynanacak ile arasında yapılacak müsabakayla başlayacak.

'de 6. haftanın perdesi yarın ile arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak.

Başakşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde altıncı haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa ( Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 -Fenerbahçe ()

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk ()

19.00 Trabzonspor- (Medical Park)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)



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