01 Eylül 2019, Pazar

SÜPER LİG

Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Kadıköy'de kazanan yok
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 Giriş Tarihi: 01.09.2019

3. hafta maçında sahasında konuk ettiği 'la 1-1 berabere kaldı.

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