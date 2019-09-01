Sivasspor - G. Gaziantep | CANLI

Cemil Usta Sezonu Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Gazişehir Gaziantepspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Sivasspor evinde Gazişehir Gaziantep'i konuk ediyor. İlk iki maçından 3 puan çıkartan iki ekip kazanmak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Mücadelenin CANLI anlatımı aspo.com.tr'de...

İLK 11'LER

SİVASSPOR: Samassa, Ziya, Aaron, Caner, Fatih, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre Kılınç, Erdoğan, Yatabare

GAZİŞEHİR: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Alın Tosca, Djilobodji, Morais, Aziz Tetteh, Diarra, Güray, Vural, Kayode, Twumasi





