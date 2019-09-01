01 Eylül 2019, Pazar
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GAZİŞEHİR: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Alın Tosca, Djilobodji, Morais, Aziz Tetteh, Diarra, Güray, Vural, Kayode, Twumasi
Sivasspor - G. Gaziantep | CANLI
Giriş Tarihi: 01.09.2019
Cemil Usta Sezonu Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Gazişehir Gaziantepspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
Sivasspor evinde Gazişehir Gaziantep'i konuk ediyor. İlk iki maçından 3 puan çıkartan iki ekip kazanmak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Mücadelenin CANLI anlatımı aspo.com.tr'de...
İLK 11'LER
SİVASSPOR: Samassa, Ziya, Aaron, Caner, Fatih, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre Kılınç, Erdoğan, Yatabare
GAZİŞEHİR: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Alın Tosca, Djilobodji, Morais, Aziz Tetteh, Diarra, Güray, Vural, Kayode, Twumasi
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