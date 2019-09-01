Fenerbahçe'den 28 şampiyonluk göndermesi
Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig'in 3. haftasında Kadıköy Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdiği maçta görsel bir şölen oluşturdular. Stadı tıklım tıklım dolduran sarı-lacivertliler, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarına atıfta bulundu. İşte o görüntüler...
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor dev maçta karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli taraftarların maçtan önce yaptığı kareografi dikkat çekti. Süper Lig'de takımların şampiyonluk sayıları resmi olarak 1959 yılından sonra sayılmaya başlanıyor. Fenerbahçe'nin 1959 yılından önce 9 şampiyonluğu bulunuyor. Sarı-lacivertli taraftarlar bu şampiyonluğa bir atıfta bulunurak 'Hedef 29' pankartı açtı. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu senelerin yazılı olduğu pankartları açan sarı-lacivertli taraftarların 2010-2011 senesinin olduğu pankartı farklı renkte yapması dikkat çekti.
İşte o görüntüler...
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