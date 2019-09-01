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Y. Malatyaspor 2-3 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 Giriş Tarihi: 01.09.2019
Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. İlk 2 haftayı galibiyetle kapatan Alanyaspor, zorlu Malatya deplasmanında da kazanarak üçte üç yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu..
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 21.45'te başladı.
beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanan ve Alper Ulusoy'un düdük çaldığı karşılaşmada ev sahibi Yeni Malatyaspor'un golleri 47'de Bifouma ve 57'de Adis Jahovic'ten gelirken konuk ekip Alanyaspor'un gollerini 20'de Ceyhun Gülselam, 22'de Fernandes ve 44'te Cisse kaydetti.
Bu sonucun ardından, 3 maçını da kazanan Alanyaspor 9 puanla ligin zirvesine yerleşirken; Yeni Malatyaspor 3 puanla 12. sırada yer aldı.
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