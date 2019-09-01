02 Eylül 2019, Pazartesi

SÜPER LİG

Y. Malatyaspor 2-3 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Alanya'dan Malatya'ya evinde çelme
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 Giriş Tarihi: 01.09.2019

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni ile karşı karşıya geldi. İlk 2 haftayı galibiyetle kapatan Alanyaspor, zorlu Malatya deplasmanında da kazanarak üçte üç yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu..

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 21.45'te başladı.

beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanan ve Alper Ulusoy'un düdük çaldığı karşılaşmada ev sahibi Yeni 'un golleri 47'de Bifouma ve 57'de Adis Jahovic'ten gelirken konuk ekip 'un gollerini 20'de Ceyhun Gülselam, 22'de Fernandes ve 44'te Cisse kaydetti.

Bu sonucun ardından, 3 maçını da kazanan Alanyaspor 9 puanla ligin zirvesine yerleşirken; Yeni Malatyaspor 3 puanla 12. sırada yer aldı.

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