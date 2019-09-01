Maçın iki adamı: Uğurcan ve Altay!

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği dev mücadele nefesleri kesti. İki ekibin de yüreğini ortaya koyarak oynadıkları mücadelede en çok dikkat çeken iki isim ise maçın kaderini belirleyen Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır oldu.

Süper Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti.

Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi ilk yarıda gelen karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

İki takımın da yenilgisizliklerini sürdürmeyi başardıkları sonuçla Fenerbahçe, puanını 7'ye Trabzonspor ise 4'e çıkardı.

Karşılaşmada Trabzonspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe'nin 21'lik kalecisi Altay Bayındır yaptıkları kurtarışlarla alkış topladılar.

İşte karşılaşmanın kaderini belirleyen o pozisyonlar:

Karşılaşmanın henüz 14. saniyesinde Fenerbahçe, Vedat Muriç ile gole çok yaklaştı. Ceza sahasının içinde sağ çaprazda Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Muriç'in vuruşunu genç kaleci çıkarmayı başardı.

7. dakikada Fenerbahçe, Vedat Muriç'le 13. saniyede yakaladığı pozisyonun bir benzerini Tolga Ciğerci ile yakaladı. Tolga'nın ceza sahası içinde sağ çaprazdan karşı karşıyayken yaptığı vuruşu, yine Uğurcan Çakır çıkardı.

30. dakikada Trabzonspor, gole çok yaklaştı. Sörloth'un pasında Donis Avdijaj, karşı karşıya bir fırsat yakaladı. Yaptığı vuruşu, kaleci Altay çıkardı.

49. dakikada bu kez Trabzonspor, etkili geldi. Sosa, kaleci ile karşı karşıya kalırken yaptığı aşırtma vuruşu Altay engelledi.





52. dakikada Uğurcan Çakır, kalesinde bir kez daha devleşti. Tolga Ciğerci'nin ortasına Kruse'nin yaptığı kafa vuruşunu yine muhteşem kurtarışla engelledi.

67. dakikada yine Garry Rodrigues ile etkili gelen Fenerbahçe'de Hollandalı oyuncunun sol çaprazdan ceza sahasına girip karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan Çakır, yine gole izin vermedi.

72. dakikada Trabzonspor, Nwakaeme ile ikinci gol şansını yakaladı. Nijeryalı oyuncunun soldan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu Altay kurtardı.