Süper Lig'in ikinci haftasında son şampiyon Galatasaray evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Yeni sezonu Denizli’de açan sarı-kırmızılılar, 97 gün sonra evinde taraftarıyla kucaklaşacak. Cezası biten Fatih Terim kulübede olacak. Aslan’ın hedefi, yeşil-beyazlıları devirerek ilk 3 puanı kazanmak. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de son iki yılın şampiyonu Galatasaray, 97 gün sonra taraftarının önünde resmi bir maça çıkacak. Sezonu Denizli'de 2-0'lık yenilgiyle açan Cimbom, Konya'yı devirerek ilk 3 puanını kazanmak istiyor. Sarı- kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in cezası bitti. Tecrübeli hoca, kulübede olacak.

37. RANDEVU

Daha önce Konyaspor ile 36 kez karşılaşan Galatasaray; 27 galibiyet, 7 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Sarı- kırmızılılar rakip fileleri 71 kez sarsarken, Konyaspor 20 golle yanıt verdi. İki takım arasında geçen sezon oynanan iki maç da 0-0 berabere bitti. Sarıkırmızılılar, yeşil-beyazlılara son yenilgisini 13 Eylül 2003'te almıştı. Cimbom rakibine ligde tam 25 maçtır kaybetmiyor.

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 2. haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşılaşcak olan Galatasaray ile Konyaspor arasındaki mücadele 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından CANLI yayınlanacak.

EVİNDE 36 MAÇTIR YENİLMİYOR

Evindeki karşılaşmalarda rakiplerine büyük üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, son 36 maçta yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray bu maçların 31'ini kazanırken, 5'inden beraberlikle ayrıldı. 2016-17 sezonunda evinde Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Aslan, ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

BELHANDA 1 AY YOK

Aslan'da bel ağrıları nedeniyle 3 gündür idmana çıkmayan Belhanda'nın operasyon geçirdiği kaydedildi. Faslı yıldızın sahalardan 1 ay uzak kalacağı belirtildi. Bugün Feghouli'nin oynaması bekleniyor.

MARCAO CEZALI

Denizli deplasmanında çift sarı kart görüp kırmızıdan atılan Marcao forma giyemeyecek. Brezilyalı stoperin yerine Ryan Donk'un oynaması bekleniyor. Sarı-kırmızılar'da Marcao ve Belhanda dışında eksik oyuncu yok.

VAR HAKEMİ ÖĞRETMENOĞLU

Galatasaray-Konya maçını Mete Kalkavan yönetecek. Yardımcılıkları Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar yapacak. 4. hakem Kutluhan Bilgiç olacak. VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, AVAR ise Kerem Ersoy.

FATİH TERİM 5-3 ÖNDE

Fatih Terim ile Aykut Kocaman'ın takımları 13 kez karşılaştı. 27 Eylül 2002'de G.Saray-İstanbul karşılaşmasını Terim'in takımı 2-0 kazandı. Geri kalan 13 maçta Terim'in 5, Kocaman'ın 3 galibiyeti var.