26 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fatih Terim'den flaş Falcao sözleri!
Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı rakibiyle uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Maç sonu yayını kuruluşun sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Cimbom'un transfer gündemindeki bir numaralı ismi olan Radamel Falcao ile ilgili de konuştu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 26.08.2019 00:34 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 02:08
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