26 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den flaş Falcao sözleri!

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı rakibiyle uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Maç sonu yayını kuruluşun sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Cimbom'un transfer gündemindeki bir numaralı ismi olan Radamel Falcao ile ilgili de konuştu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 00:34 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 02:08
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Fatih Terim'den flaş Falcao sözleri!

Ryan Donk: "Önemli olan 11 kişi bitirmemiz. İki haftadır bunu beceremiyoruz. 10 kişi kalmak bizi etkiledi.

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Fatih Terim'den flaş Falcao sözleri!

İkinci yarıda hatalarımız oldu ve bu da rakibi cesaretlendirdi. Konyaspor inanılmaz şanslıydı ama futbolda bu tip şeyler olabilir.''

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Fatih Terim'den flaş Falcao sözleri!

Ali Turan: "Galatasaray tam bir iç saha takımı, iç sahada 36 maçtır kaybetmiyordu. Kazanmaya gelmiştik ama onların baskıyla başlayacağını biliyorduk. Son dakikalarda güzel bir gol bulduk ve beraberliği aldık.

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Fatih Terim'den flaş Falcao sözleri!

Mete Kalkavan ile de konuşmak istiyorum. Adem Büyük, eliyle yüzüme vurdu. Sadece kanı gösterdim ve kimin yaptığını söyledim.

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Fatih Terim'den flaş Falcao sözleri!

Bu nedenle sarı kart gördüm. Biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor, kolay kart çıkarıyorlar.''

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