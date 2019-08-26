26 Ağustos 2019, Pazartesi
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İşte Konyaspor'un penaltı beklediği pozisyon
Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar mücadelenin ilk yarısında Diagne'nin ceza sahası içinde elle oynadığına dair itirazlarda bulundu ve hakemden penaltı bekledi. İşte tartışılan pozisyon ve Galatasaray - Konyaspor mücadelesinden kareler...
Giriş Tarihi: 26.08.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 00:52
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