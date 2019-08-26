26 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte Konyaspor'un penaltı beklediği pozisyon

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar mücadelenin ilk yarısında Diagne'nin ceza sahası içinde elle oynadığına dair itirazlarda bulundu ve hakemden penaltı bekledi. İşte tartışılan pozisyon ve Galatasaray - Konyaspor mücadelesinden kareler...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 00:52
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İşte Konyaspor'un penaltı beklediği pozisyon

Süper Lig'in ikinci haftasında Türk Telekom Arena'da Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

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İşte Konyaspor'un penaltı beklediği pozisyon

Süper Lig'in ikinci hafta maçında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

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İşte Konyaspor'un penaltı beklediği pozisyon

Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta ligde Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenildiği müsabakada forma giyen futbolculardan Marcao kırmızı kart cezası, Younes Belhanda da belindeki ağrılar nedeniyle Konyaspor maçının kadrosunda yer almazken, Selçuk İnan ve Jimmy Durmaz ise yedeğe çekildi.

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İşte Konyaspor'un penaltı beklediği pozisyon

Teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Ryan Donk, Steven Nzonzi, Sofiane Feghouli ve Emre Mor'u ilk 11'de sahaya sürdü.

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İşte Konyaspor'un penaltı beklediği pozisyon

Galatasaray maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Ryan Donk, Yuto Nagatomo, Nzonzi, Jean Michael Seri, Emre Mor, Feghouli, Ryan Babel ve Mbaye Diagne ile başladı.

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