İşte Konyaspor'un penaltı beklediği pozisyon

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar mücadelenin ilk yarısında Diagne'nin ceza sahası içinde elle oynadığına dair itirazlarda bulundu ve hakemden penaltı bekledi. İşte tartışılan pozisyon ve Galatasaray - Konyaspor mücadelesinden kareler...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 00:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





