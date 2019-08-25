MAÇ SONUCU | Ç. Rizespor 2-1 DG Sivasspor | ÖZET

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren goller 54. dakikada Samudio (p) ve 58. dakikada Boldrin'den geldi. Sivasspor'un tek golü ise 79. dakikada Fernando'dan geldi.

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Müsabaka öncesinde iki takım sahaya kadına şiddete dikkat çekmek için üzerinde yazı bulunmayan siyah bir pankartla çıktı.



Öte yandan 2018-2019 sezonunun son haftasında Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşma da 4 bin 578 kişi müsabakadan uzaklaştırma cezası aldığı için tribünlerde yerini alamadı.



Maçtan dakikalar



7. dakikada Erdoğan ceza sahasının dışında topla buluştu ve sol ayağıyla etkili bir şut çekti ancak Rizespor'da kaleci Gökhan gole izin vermedi.



28. dakikada isabetli paslarla organize bir şekilde rakip ceza sahasına giren Sivasspor'da sağ çaprazda topla buluşan Mert Hakan sağ ayağı ile sert bir şut çıkardı ama kaleci Gökhan topu kontrol etmeyi başardı.



37. dakikada Çaykur Rizespor'da De Pauw sol taraftan savunmanın arkasına çıkardığı topu Oğulcan önce Goiano'dan kurtardı fakat kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

53. dakikada Mykola Morozyuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Aaron Appindangoye, Mohamed Abarhoun'u itti ve Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Samudio takımının ilk golünü attı. 1-0



59. dakikada Nill De Pauw sağ kanattan ceza alanına hareket eden Fernando Boldrin'i gördü ve pasını aktardı, Boldrin'in altıpasa girmeden sağ çaprazdan vurduğu top filelerle buluştu. 2-0



80. dakikada Demir Grup Sivasspor Kone'in ceza sahası sol çaprazdan geriye doğru çıkardığı topu Fernando Andrade karşıladı. Fernando Andrade ceza sahası içerisinden uzak köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1