Süper Lig'de "değişim rüzgarı" esti

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda 18 takımdan 13'ü teknik direktör değişikliğine gitti.

Süper Lig'de teknik direktör değişikliği açısından hareketli bir sezon daha geride kaldı. Alınan kötü sonuçların ardından takımlar, çareyi yine teknik adam değişikliğinde aradı.

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda 18 takımdan 13'ü teknik adam konusunda istikrarı yakalayamadı.

Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nde teknik direktör ayrılıkları yaşandı.

Bu takımlardan Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü iki kez "teknik müdahale"de bulundu.

Ligin istikrarlı ekipleri

Spor Toto Süper Lig'de 5 takım teknik direktör konusunda istikrarlı bir görüntü çizdi.

Antalyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor, sezonu başladıkları teknik direktörlerle bitirdi.

Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Bülent Korkmaz (Antalyaspor), Ünal Karaman (Trabzonspor) ve Fatih Terim (Galatasaray) takımlarında sezonu tamamladı.

Beşiktaş'ta 4 sezon görev yapan ve milli takımın başına geçen Şenol Güneş, son hafta Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından siyah-beyazlı ekibe veda etti.

Yabancılar tutunamadı

Ligde bu sezon görev yapan 3 yabancı teknik adam da takımlarında başarılı olamadı. Fenerbahçe'yi çalıştıran Phillip Cocu ve Erwin Koeman ile Akhisarspor'da görev alan Safet Susic, Süper Lig'de tutunamadı.

Sezona Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile başlayan Fenerbahçe, ilk 10 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan toplarken, 15. sırada yer aldı.

3-1'lik MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası teknik direktör Cocu'nun görevine son verilirken, takım Erwin Koeman'a emanet edildi.

Galatasaray derbisinde 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, gelecek haftalar açısından umutlansa da işler yine istenildiği gibi gitmedi.

Aytemiz Alanyaspor'u 12. hafta mücadelesinde 2-0'la geçen sarı-lacivertli ekip, daha sonra Trabzonspor'a 2-1 yenilirken, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Akhisarspor karşısında 15. haftada deplasmanda alınan 3-0'lık mağlubiyet bardağı taşıran son damla olurken, Fenerbahçe küme düşme hattına geriledi.

Tarihinin en sıkıntılı sezonlarından birinini geçiren sarı-lacivertli ekipte yönetim, bunun üzerine Hollandalı Koeman'ın yerine daha önce sarı-lacivertlilerde şampiyonluk yaşamış Ersun Yanal'ı yeniden göreve getirdi. İlk devreyi 17. sırada tamamlayan sarı-lacivertli takım, sezonu 6. sırada bitirdi.

Süper Lig'e veda eden ekiplerden Akhisarspor ise ilk 5 maçını kazanamayınca Bosna Hersekli teknik adam Susic ile 6. hafta öncesi yollarını ayırdı.

Akhisarspor'da sezonun geri kalan bölümünde Cihat Arslan ve teknik sorumlu Cem Kavçak görev yaptı.

İki takım çalıştırdılar

Teknik direktörlerden Mesut Bakkal, Tamer Tuna, Bayram Bektaş ve Kemal Özdeş, bu sezon iki farklı takımın kulübesinde yer aldı.

Sezona Aytemiz Alanyaspor'da başlayan Mesut Bakkal, daha sonra kurtarıcı olarak geldiği Bursaspor'un küme düşmesini engelleyemedi.

Kemal Özdeş, Kasımpaşa'da 4'te 4 yapsa da işler bir süre sonra kötü gitmeye başladı. Alınan kötü sonuçların üzerine Kasımpaşa ile yolları ayrılan Özdeş, daha sonra Göztepe'de de başarılı olamadı.

Sezon başında Göztepe'yi çalıştıran Bayram Bektaş, ilk devrenin son haftasında MKE Ankaragücü'nün kulübesinde eski takımına karşı görev yaptı. Göztepe karşılaşmayı 3-0 kazanırken, Bektaş'ın MKE Ankaragücü macerası sadece bir maç sürdü.

Demir Grup Sivasspor'da kalıcı olamayan Tamer Tuna ise sezonu geçen yıl 6. yaptığı Göztepe'de tamamladı. Sıkıntılı bir sezon geçiren Ege temsilcisi, Tuna yönetiminde ligde kalmayı başardı.

Denizli bitime iki hafta kala istifa etti

Süper Lig'in ilk devresini 4. sırada bitiren Kasımpaşa'da ikinci yarı işler istenildiği gibi gitmedi.

Üst üste alınan yenilgiler sonrası 13. sıraya kadar gerileyen lacivert-beyazlı takımda teknik direktör Mustafa Denizli, hedeflerini gerçekleştiremediği gerekçesiyle 32. hafta sonunda görevinden istifa etti.

Kasımpaşa, kalan iki haftada sahaya yardımcı antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde çıkarken, sezonu 14. sırada tamamladı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da da benzer bir ayrılık süreci yaşandı. Evkur Yeni Malatyaspor, Erol Bulut yönetiminde sezonun ilk yarısını üçüncü sırada bitirdi.

İlk yarıda son derece başarılı bir grafik çizen Malatya ekibi, sezonun ikinci yarısında ise düşüş yaşadı.

Evkur Yeni Malatyaspor ikinci devrenin ilk 12 haftalık periyodunda 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplayabildi.

Erol Bulut ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayıran Malatya ekibi, sezonu sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde tamamladı. Son 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, ligi 5. sırada bitirdi ve tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Şampiyonlukta yerli teknik adam geleneği sürdü

Süper Lig'de şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneği bu sezon da bozulmadı.

Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımına şampiyonluk kazandırdı. Takımlar, son 12 sezonda yerli teknik direktörlerle şampiyonluk ipini göğüsledi.

Galatasaray'da 8. lig kupasını kaldıran Fatih Terim, şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, Terim yönetiminde bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 12 sezonda Galatasaray 6, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Bursaspor ise 1 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Teknik direktör raporu

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda takımların başında görev yapan isimler şöyle:

Takımlar Teknik direktörler Antalyaspor Bülent Korkmaz Akhisarspor Safet Susic, Cihat Arslan, Cem Kavçak (Teknik sorumlu) Atiker Konyaspor Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal, Sergen Yalçın Beşiktaş Şenol Güneş Bursaspor Samet Aybaba, Mesut Bakkal Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mehmet Altıparmak, Mehmet Özdilek, Hamza Hamzaoğlu Çaykur Rizespor İbrahim Üzülmez, Okan Buruk Demir Grup Sivasspor Tamer Tuna, Hakan Keleş Evkur Yeni Malatyaspor Erol Bulut, Ali Ravcı (Sportif direktör) Fenerbahçe Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal Galatasaray Fatih Terim Göztepe Bayram Bektaş, Kemal Özdeş, Tamer Tuna Kasımpaşa Kemal Özdeş, Mustafa Denizli İstikbal Mobilya Kayserispor Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman Medipol Başakşehir Abdullah Avcı MKE Ankaragücü İsmail Kartal, Bayram Bektaş, Mustafa Kaplan Trabzonspor Ünal Karaman