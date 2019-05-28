28 Mayıs 2019, Salı

SPOR TOTO SÜPER LİG

Süper Lig’in en çok konuşulan teknik direktörleri belli oldu

Süper Lig’de en çok onlar konuşuldu
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 28.05.2019

Süper Toto ’de 2018-2019 sezonu ’ın şampiyonluğuyla tamamlanırken, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir sezon geçirildi. Süper Lig’de yer alan 18 takımın tamamını Türk teknik direktörlerin çalıştırıyor olması ve 2019 yılında birçok takımın değişikliğine gitmesi dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Medya takibinin önemli kurumu , 'de görev yapan ve görev yapmış teknik direktörlerin medya karnelerini çıkardı. Ajans Press'in 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiği yazılı basın araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik sorumlusunun, hakkında 11 bin 151 haber çıkan olduğu görüldü.21 Aralık 2017'de tekrar 'ın başında göreve başlayan Terim, Mayıs ayında 22. şampiyonluğun alınmasında etkin rol oynadı.

Süper Lig'in en çok konuşulan ikinci teknik direktörü, 'ın başında son sezonunu geçiren ve milli takımla anlaşmaya varan tecrübeli teknik adam oldu. Beşiktaş'ı iki yıl üst üste şampiyon yapan Güneş, 10 bin 292 haberle konuşuldu.

Fenerbahçe teknik direktörü 5 bin 742 haberle üçüncü sıraya yerleşirken, Trabzonspor teknik direktörü 5 bin 558 haberle dördüncü, Konyaspor teknik direktörü 3 bin 594 haberle ilk beş içerisinde kendisine yer buldu.

Şu an Süper Lig'de görev yapan ve görev yapmış diğer teknik direktörlerin konuşulma adetleri ise sırasıyla şu şekilde oldu; 3 bin 115, 2 bin 601, 2 bin 421, 2 bin 317, bin 899, bin 500, Mustafa Kaplan bin 266, bin 240, Mesut Bakkal bin 233, Hakan Keleş bin 81, Hamza Hamzaoğlu 762, Ali Ravcı 636, Ercan Kahyaoğlu 124.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
Süper Lig'de VAR olmasaydı kim şampiyon olurdu? İşte yanıtı Süper Lig'de VAR olmasaydı kim şampiyon olurdu? İşte yanıtı
Umut harekatı Umut harekatı
Süper Lig'de VAR olmasaydı kim şampiyon olurdu? İşte yanıtı Süper Lig'de VAR olmasaydı kim şampiyon olurdu? İşte yanıtı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör