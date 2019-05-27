27 Mayıs 2019, Pazartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Süper Lig'in kart dosyası

Süper Lig'in kart dosyası
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 27.05.2019

Spor Toto 'de 2018-2019 sezonunu ve görmeden tamamlarken, ve Evkur hırçın bir görüntü sergiledi.

'ın şampiyonluğa ulaştığı sezonda oynanan 306 maçta toplam bin 355 sarı, 79 da çıktı.

ve Evkur , 9'ar kırmızı kartla ligin en hırçın takımları oldu.

Bu sezon beklentilerin uzağında bir performans ortaya koyan ve ligi 6. sırada bitiren Fenerbahçe'de Slimani, Roberto Soldado (2), Jailson, Roman Neustaedter, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, ve kırmızı kart gördü.

Ligi 5. bitiren ve tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Malatyaspor'da ise Issam Chebake, devre arası Fenerbahçe'ye giden Sadık Çiftpınar, Guilherme, Adem Büyük, Erkan Kaş, Mustafa Akbaş (2), Thievy Bifouma ve Arturo Mina oyundan ihraç edildi.

8, ve Göztepe 7'şer kırmızı kartla hırçın ekipler arasında yer aldı.

Şampiyon Galatasaray sezonu 3 kırmızı kartla kapatırken, üçüncü sıradaki 'tan ise 5 oyuncu ihraç edildi.

Tüm maçları 11 kişi tamamladılar

'de 18 takımdan 2'si tüm maçları 11 kişi tamamladı. ve 'in futbolcuları, 34 haftalık periyotta kırmızı kart görmedi.

Bu iki takımdan futbolcusu daha az sarı kart gören Trabzonspor, "ligin en centilmen takımı" oldu.

Ligi 4. sırada bitiren Ünal Karaman yönetimindeki bordo-mavili ekip, sezonu 67 sarı kartla kapadı. Şampiyonluğu son haftalarda kaçıran Medipol Başakşehir ise 34 haftada 69 sarı kart gördü.

İlk 33 haftayı 11 kişi tamamlayan Bursaspor, son hafta kızardı. Küme düşen yeşil-beyazlı ekipte Diafra Sakho, 34. hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılan maçta oyundan ihraç edildi.

En çok sarı kart görenler

Sarı kart istatistiklerinde ise ilk sırada yer aldı. Hakemler, 34 maçta sarı kartını 87 kez Atiker Konyasporlu oyunculara gösterdi.

Atiker Konyaspor'un ardından MKE Ankaragücü 86, Beşiktaş 85, Galatasaray ve Fenerbahçe 84'er, Akhisarspor 82 sarı kartla sıralandı.

En az sarı kart ise 'a çıktı. "Yiğidolar" sezonu 61 sarı kartla tamamladı.

Ligde en çok sarı kart 31. haftada görüldü. Söz konusu haftada düdük çalan hakemler, 55 kez sarı kartına yöneldi.

Derbinin ardından ortalık karıştı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2-2 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, maçın sonunda Galatasaray'dan Badou Ndiaye, Fenerbahçe'den ise Soldado ve Jailson'a kırmızı kartını gösterdi.

Ligde en fazla kırmızı kart 10, 11 ve 34. haftalarda çıktı. Söz konusu üç haftada hakemler, 5'er kez kırmızı kartına başvurdu.

Kart dosyası

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda takımların kart istatistikleri şöyle:

TakımlarSarı kartKırmızı kart
Akhisarspor822
Antalyaspor786
Atiker Konyaspor874
Aytemiz Alanyaspor736
Beşiktaş855
Bursaspor771
Büyükşehir Belediye Erzurumspor642
Çaykur Rizespor688
Demir Grup Sivasspor614
Evkur Yeni Malatyaspor799
Fenerbahçe849
Galatasaray843
Göztepe647
İstikbal Mobilya Kayserispor797
Kasımpaşa682
Medipol Başakşehir69-
MKE Ankaragücü864
Trabzonspor67-


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