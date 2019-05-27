Süper Lig'de VAR olmasaydı kim şampiyon olurdu? İşte yanıtı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olduğu ve Akhisarspor, Erzurumspor ve Bursaspor'un küme düştüğü 2018/2019 sezonu geride kalırken, bu sezon ilk kez ülkemizde uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi maçlara damga vurdu. Bu sezon Süper Lig'de VAR uygulaması kullanılmasaydı şampiyon kim olurdu? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 27.05.2019 17:33 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 17:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





