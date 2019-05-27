27 Mayıs 2019, Pazartesi

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Süper Lig'de VAR olmasaydı kim şampiyon olurdu? İşte yanıtı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olduğu ve Akhisarspor, Erzurumspor ve Bursaspor'un küme düştüğü 2018/2019 sezonu geride kalırken, bu sezon ilk kez ülkemizde uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi maçlara damga vurdu. Bu sezon Süper Lig'de VAR uygulaması kullanılmasaydı şampiyon kim olurdu? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 27.05.2019 17:33 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 17:43
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Süper Lig'de VAR olmasaydı kim şampiyon olurdu? İşte yanıtı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından küme düşen Erzurumspor ve Bursaspor cephesi, VAR kararlarına tepki gösterdi.

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Süper Lig'de VAR olmasaydı kim şampiyon olurdu? İşte yanıtı

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil "Bu sene düşenler birazcık Türk futbolunun VAR karambolüne gitti" derken, Erzurumspor ve Bursaspor, Süper Lig'de küme düşmenin bu sezon olmaması ve ligin 20 takıma çıkması için başvuruda bulundu.

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Süper Lig'de VAR olmasaydı kim şampiyon olurdu? İşte yanıtı

Peki Süper Lig'de "VAR" olmasaydı, 34 haftanın sonun puan durumu nasıl oluşurdu?

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Süper Lig'de VAR olmasaydı kim şampiyon olurdu? İşte yanıtı

İŞTE VAR'SIZ PUAN DURUMU:

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Süper Lig'de VAR olmasaydı kim şampiyon olurdu? İşte yanıtı

18 - Akhisarspor: 25 puan

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