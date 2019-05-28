28 Mayıs 2019, Salı

SPOR TOTO SÜPER LİG

Süper Lig'in penaltı dosyası

Süper Lig'in penaltı dosyası
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 28.05.2019

'de 2018-2019 sezonunda hakemler, 121 kez penaltı noktasını işaret etti.

İlk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulandığı sezonda oynanan 306 maçta 121 penaltı kararı verilirken, kullanılan atışların 84'ünde top filelerle buluştu. Geçen sezon hakemler, 108 kez beyaz noktayı göstermişti.

Bu sezon ligde en fazla penaltı kazanan takım ise 12 kezle oldu. İlk yarıdaki performansını ikinci devreye taşıyamayan Kasımpaşa, 12 penaltının ancak 7'sini gole çevirebildi. İstanbul ekibi, 12 penaltı atışının 11'ini ligin ilk devresinde kullandı.

Kasımpaşa'yı, 10'ar penaltıyla , ve takip etti.

Penaltılarda Galatasaray 10'da 8 yaparken, beyaz noktadan Trabzonspor 6, Akdeniz ekibi ise 4 gol buldu.

Hakemler, ligi üçüncü bitiren lehine 7, 6'ncı sıradaki 'ye ise 6 penaltı verdi. Beyaz noktada Beşiktaş ve Fenerbahçeli futbolcular 2'şer kez hata yaptı.

Lehine en az penaltı kararı çıkan takım ise Kayserispor (4) oldu.

Süper Lig'de "değişim rüzgarı" esti

DİAGNE 16 KEZ BEYAZ NOKTAYA GELDİ

Ligin ilk devresinde Kasımpaşa, ikinci yarısında ise Galatasaray forması giyen Senegalli golcü Mbaye Diagne, 16 penaltı kullandı.

Rakip fileleri 30 kez havalandırarak gol kralı olan Diagne, gollerin 12'sini penaltı noktasından buldu.

'de bir sezonda en fazla gole ulaşan yabancı oyuncu unvanını ele geçiren Diagne, Kasımpaşa'da 9 penaltı vuruşunun 6'sını gole dönüştürürken, sarı-kırmızılı formayla beyaz noktadan 7'de 6 yaptı.

MALATYASPOR'UN ALEYHİNE 12 PENALTI ÇALINDI

Ligde aleyhine en fazla penaltı verilen takım 12 kezle Evkur oldu. Evkur Yeni Malatyaspor aleyhine çalınan penaltıların 7'si golle sonuçlandı.

Malatya temsilcisinin ardından aleyhine en fazla penaltı 10'ar kezle ve 'a verildi.

Şampiyon Galatasaray aleyhine 8 penaltı kararı çıkarken, bunların 6'sı golle sonuçlandı.

'in aleyhine 2 kez penaltı düdüğü çalındı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kalecileri de 4'er kez penaltı vuruşuyla karşı karşıya kaldı.

Süper Lig'in en çok konuşulan teknik direktörleri belli oldu

PENALTI DOSYASI

Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun penaltı istatistikleri şöyle:

TakımlarLehineAleyhine
GolKaçanGolKaçan
Akhisarspor5-33
Antalyaspor5-7-
Atiker Konyaspor5341
Aytemiz Alanyaspor4643
Beşiktaş5231
Bursaspor2433
Büyükşehir Belediye Erzurumspor5-54
Çaykur Rizespor5273
Demir Grup Sivasspor4291
Evkur Yeni Malatyaspor4175
Fenerbahçe4222
Galatasaray8262
Göztepe4233
İstikbal Mobilya Kayserispor4-44
Kasımpaşa7541
Medipol Başakşehir412-
MKE Ankaragücü3171
Trabzonspor644-
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
Süper Lig'de değişim rüzgarı esti Süper Lig'de "değişim rüzgarı" esti
Süper Lig’de en çok onlar konuşuldu Süper Lig’de en çok onlar konuşuldu
Süper Lig'de VAR olmasaydı kim şampiyon olurdu? İşte yanıtı Süper Lig'de VAR olmasaydı kim şampiyon olurdu? İşte yanıtı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör