Nihat Özdemir kafasındaki yabancı kuralını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı Nihat Özdemir, TRT Spor'da katıldığı programda VAR kararları ve tartışmaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu, yeni yabancı kuralı hakkındaki planlarından bahsetti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı Nhiat Özdemir, TRT Spor'da konuk olduğu programda A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten, VAR kararları ve tartışmalarına kadar pek çok konuda flaş açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçiş sürecinden bahseden Özdemir "Fikret Orman'a teşekkür ediyorum, biz Şenol Güneş'i milli takımın başına getirmeye karar verdiğimizde, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı çok fazlaydı ama bize izin verdi. Beşiktaş'taki görevine de devam ettiği sürece milli takım olabilir dedi. Beşiktaş yönetimine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"VAR SİSTEMİNİ TÜM YÜREĞİMLE DESTEKLİYORUM"

VAR sistemine inandığını söyleyen Başkan Adayı Özdemir, "VAR sistemine cesaretle geçtik. Bazı tecrübeli hakemler VAR sistemine uyum sağlayamadı. Bu bir süreç meselesi. Gelecek yıl VAR uygulaması bu yıldan daha iyi olacak. Sistem geçişi var. Gelecek sene daha iyi olacak. Hakem sayısını 40'a çıkardık. Her hafta hakemler stres altında bırakılıyor. Var sistemini tüm yüreğimle destekliyorum. Hakemlerimiz daha başarılı olacaklar. Göreceksiniz yöneticilerin, hakem ve VAR ile ilgili görüşleri giderek azalacak. Buna yürekten inanıyorum" dedi.

"TÜRKİYE, VAR KAYITLARINA HAZIR DEĞİL"

Özdemir, çok tartışılan "VAR kayıtlarının açıklaması" tartışmalarıyla ilgili olarak ise "VAR kayıtlarını açıklamaya Türkiye'nin hazır olmadığını düşünüyoruz. IFAB'a da uyarak bu kayıtları açıklamayacağız. Ama bu kararımız ile ilgili katı mıyız, değiliz. UEFA'nın verdiği öneriler doğrultusunda da, bu kararların şu anda açıklanmasını doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN ELİNDE VAR KAYITLARI VARSA..."

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın "VAR kayıtlarını dinledik" sözlerini de değerlendiren Nihat Özdemir, "Sayın Abdurrahim Albayrak'ın elinde kayıtlar varsa, bizim içimizdeki bir arkadaşımız sızdırmıştır. Geçen gün beni aradı, "Federasyon seçimine kadar etkilemek istemiyorum. İnanın başkan, genel kuruldan sonra sizi ziyaret edeceğim ve bu konu hakkında bazı açıklamalarım olacak" dedi. Gelip bana açıklamalarını yapar ve elinde olduğunu görürsem, ekibimizi gerçekten sorgulamamız, gözden geçirmemiz lazım. Eğer bu sayın Albayrak'ın eline geçmişse, bunun hesabını biz sormayı biliriz. Özel hizmet aldığımız şirketten mi, bizim çalışanlarımızdan mı, bunu sorgularız. Biz bu kanunsuz yapılmış işlerin üzerine gitmeye çalışacağız." dedi.

"TÜRK TAKIMLARI 11 YABANCI İLE ÇIKTI, ÜZDÜ"

Nihat Özdemir, konuşmasının devamında yabancı sınırı ile ilgili getirilmesi planlanan kuralı duyururken, "Yabancı sayısını arttırdığım için bir kalitenin geldiğine de ben inanıyorum. Türk oyuncular gerekli sayıda yer bulamıyorlar. Bazı takımlar 11 yabancı ile maçlara çıktı, bu spor kamuoyunu üzdü, yöneticileri üzdü. Bu 11 yabancı ve 11 yabancıyı oynatabilme yetkisi bir süreç içinde sonlanmalıdır. Bunu sadece TFF'nin oturup karar alıp, uygulayacağız demesinin doğru olduğuna da inanmıyorum. Bunun katılımlarla bir süreç içinde gittikçe azaltılması gerektiğine inanıyoruz. Sadece mesela 8 olacak, 2 tribünde, 4 kulübede olacak. Ya da 6 diyeceğiz, 6+2+2 yapacağız mesela." yorumunda bulundu.

"LİGİN 20 TAKIMLA OYNANMASI ZOR"

Planlarının içinde ligi 20 takıma çıkarmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirten Nihat Özdemir, "Erzurumspor'un müracaatı bize oldu Arkadaşlarım inceliyor ama bu işin zor olacağını söyleyeyim. Sezon başında açıklanmadan sezon sonunda böyle bir karar alırsanız bunu dünyaya anlatamazsınız. Düzenlediğimiz iftarda Bursaspor Başkanı Ali Ay'a ifade ettik. Erzurum, Bursa'yı en kısa zamanda yanımızda görmek istiyoruz. Ligin 20 takımla oynanması zor görünüyor. İleri ki sezonlar için de böyle bir düşüncemiz yok" dedi.

"ERSUN YANAL BANA GÖRE BAŞARILI"

Özdemir, geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği'nin düzenlediği iftar programında basın mensuplarına, 'Bu sene kurgulanmış bir düzen var' açıklaması yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu sözlerine katılmadığını belirterek, "Kurgulanmış bir sistem olsaydı; ligi geldi 6. sırada bitirdi. Hepimiz gördük. Ben bu görüşlerine inanmıyorum. Tabii Ali Koç'un hedefi şampiyonluktu ama olmadı. Bunu yapabilirler. Büyük bir camia. Her zaman, her sene şampiyon olacak sistemi kurabilirler. Ersun hoca kaliteli ve iyi bir hoca. Ama geç geldi göreve. Geldiğinde takım 16.'ydı, şimdi 6. oldu. Gözümde başarılı. Basında okuduğum kadarıyla Ersun hocayla devam edecekler gibi görünüyor. İyi bir takım kuracaklardı. Göreceklerdir ki kurgu falan yok. İyi bir takımla ligin tepesine oturulabilir. Fenerbahçe'nin iyi bir takım kurarak zirveye oynarken ligin kurgulanmadığını görürüz. Ali Koç'un bu sözlerine katılmıyorum. Siz oynarsanız kazanırsınız, şampiyon olursunuz" şeklinde konuştu.