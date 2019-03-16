16 Mart 2019, Cumartesi

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a yılın transferi! Bedavaya gelecek

Devre arası transfer dönemini hızlı geçirerek kadrosunu 6 takviyeyle güçlendiren Galatasaray'da yönetim, teknik heyetin transfer raporu doğrultusunda çalışmalarına başladı. Gelecek sezon uygulanacağı iddia edilen 6+2+2 yabancı kuralı nedeniyle yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaşlı yıldızı gözüne kestirdi.

Giriş Tarihi: 16.03.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 10:13
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Beşiktaş'tan Galatasaray'a yılın transferi! Bedavaya gelecek

Lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, diğer yanda gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başladı.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a yılın transferi! Bedavaya gelecek

Sarı-kırmızılılarda hedef, her sene olduğu gibi mutlak şampiyonluk.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a yılın transferi! Bedavaya gelecek

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Cimbom, kadrosunu Marcao, Emre Taşdemir, Semih Kaya (kiralık), Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama hamleleri ile güçlendirmişti.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a yılın transferi! Bedavaya gelecek

Ara transferde kadrosuna tam 6 takviye yapan Galatasaray, Garry Rodrigues, Ozan Kabak, Tarık Çamdal ve Serdar Aziz ile yollarını ayırmış, Eren Derdiyok ise teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a yılın transferi! Bedavaya gelecek

Gelecek sezon uygulanması beklenen 6+2+2 yabancı kuralının ardından yerli transferine ağırlık vermesi beklenen sarı-kırmızılılarda scout ekibinin gurbetçi futbolcuları izlemeye başladığı iddia edildi.

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