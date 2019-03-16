Fikret Orman müjdeyi verdi! Shinji Kagawa...

Düzenlediği basın toplantısından sonra Japon gazetecilerin kısa sorularını cevaplayan Başkan, Tokyo Sports muhabirine, "Kagawa fever (Kagawa ateşi) taraftarımızı yaktı. 10 yıl boyunca hatırlanacak. Onunla uzun süreli hem de çok uzun süreli bir anlaşma yapmayı planlıyorum" açıklamasını yaptı.