16 Mart 2019, Cumartesi

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Fikret Orman müjdeyi verdi! Shinji Kagawa...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ara transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan kiralanan Japon futbolcu Shinji Kagawa ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 16.03.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 11:03
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Fikret Orman müjdeyi verdi! Shinji Kagawa...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Shinji Kagawa için müjdeyi Japonya'dan verdi.

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Fikret Orman müjdeyi verdi! Shinji Kagawa...

Düzenlediği basın toplantısından sonra Japon gazetecilerin kısa sorularını cevaplayan Başkan, Tokyo Sports muhabirine, "Kagawa fever (Kagawa ateşi) taraftarımızı yaktı. 10 yıl boyunca hatırlanacak. Onunla uzun süreli hem de çok uzun süreli bir anlaşma yapmayı planlıyorum" açıklamasını yaptı.

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Fikret Orman müjdeyi verdi! Shinji Kagawa...

Bu arada Almanya'dan da Kagawa için olumlu haberler geldi.

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Fikret Orman müjdeyi verdi! Shinji Kagawa...

Dortmund teknik direktörü Favre'nin gelecek planlarında Kagawa'nın yeri olmadığı, kalmak istediğini Zorc (sportif direktör) ile paylaşan Kagawa'ya izin verileceği belirtildi.

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Fikret Orman müjdeyi verdi! Shinji Kagawa...

Ocak'ta Kagawa'yı satmak için 3 milyon euro isteyen Alman kulübünün sezon sonu için Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

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