16 Mart 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adriano sakatlandı

Beşiktaş'ta sakatlık şoku
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 Giriş Tarihi: 16.03.2019

'ta Adriano, ile oynanan maçın ilk dakikalarında geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, mücadelesinin 7. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Adriano'nun yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta Adriano, Göztepe mücadelesinin 7. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık sonrasında sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Adriano, doktorların da onayı sonrasında oyundan çıktı. Sekerek yedek kulübesine gelen Brezilyalı oyuncu, 7. dakikada oyundan çıkarken, bu futbolcunun yerine Necip Uysal, 12. dakikada oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlılar 5 dakika boyunca Göztepe'ye karşı 10 kişi mücadele ederken, bu süre içerisinde Adem Ljajic, Adriano'nun yerine sol bek olarak forma giydi. Necip Uysal'ın oyuna dahil olmasıyla birlikte stoperde Vida-Necip ikilisi sahada yer alırken, Medel ise sol beke geçti.

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