10 Mart 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Galatasaray - Antalyaspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Antalyaspor saat kaçta, hangi kanalda?
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 10.03.2019

Spor Toto 'in 25. haftasında maç eksiğiyle lider 'in 11 puan gerisine düşen , Stadı'nda 'u konuk ediyor. Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Galatasaray - Antalyaspor karşılaşmasını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

ile , 'de oynayacakları maçla lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 27'ye 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Ligde geride kalan 24 haftada sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 32 puanla 9. sırada bulunuyor.

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Galatasaray - Antalyaspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, 11 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Stadyumu'nda Antalyaspor ile oynayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

46. randevu

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 45 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 11 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım arasında en son oynanan maçı Galatasaray deplasmanda 1-0 kazandı.

Ligde son 10 maçta 3 puan vermedi

Süper Lig'de son olarak dış sahada 'a yenilen Galatasaray, bu karşılaşmadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 10 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 6 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Cimbom bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, ve Akhisarspor'u mağlup etti, , M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile de berabere kaldı.

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Galatasaray, Beşiktaş ile birlikte ligin en golcü takımı

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 24 haftada rakip fileleri 47 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar bu performansı ile Beşiktaş ile birlikte ligin en çok gol atan takımları arasında bulunuyor. Cimbom'da Mbaye Diagne 21 golle gol krallığında zirvede yer alırken, bu gollerin sadece 1'ini sarı-kırmızılı forma ile kaydetti.

Mitroglou son iki maçta skora 2 kez etki etti

Galatasaray'ın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou, ligdeki son iki maçta 2 kez skora katkı yaptı. Mitroglou, Akhisarspor maçının son dakikasında attığı golle takıma galibiyeti getirirken, geçtiğimiz hafta deplasmandaki BB Erzurumspor maçında da Younes Belhanda'nın golünde asisti yapan futbolcuydu.

Galatasaray'da moraller yüksek


Sahasında 31 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, ligde evinde oynadığı 31 müsabakada rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 26 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

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Linnes sınırda

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde bir futbolcu sınırında bulunuyor. Norveçli futbolcu Martin Linnes, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi halinde gelecek deplasmandaki Bursaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

D��dük Arda Kardeşler'de

İki takım arasındaki mücadeleyi hakem yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Bahattin Şimşek görev alacak. bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, daha önce sarı-kırmızılıların 1 resmi maçında görev aldı. Bu müsabakada Galatasaray, 'nda Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.

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