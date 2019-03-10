10 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Terim'den oyuncularına mesaj: "Mayısları severiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den oyuncularına net mesaj: "Daha önce de birçok zorluğun üstesinden başarıyla geldik, 'olmaz' deneni yaptık. Neden yeni bir tarih yazmayalım?. Yıllardır doğruluğu ispatlanmış bir söz var, 'Mayıslar bizimdir' diye... Neleri çevirdik, bu farkı da kapatırız. Başakşehir ile puan farkının önemi yok. Biz üstümüze düşeni yapıp, son haftaya kadar pes etmeyeceğiz"

Giriş Tarihi: 10.03.2019 00:49 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 00:51
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Terim'den oyuncularına mesaj: Mayısları severiz

Fatih Terim, 8 Mart Kadınlar Günü'nde Galatasaraylı futbolcu ve eşleriyle bir araya gelmişti.

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Terim'den oyuncularına mesaj: Mayısları severiz

Terim'in ev sahipliğindeki organizasyona tüm takım katılırken, motivasyon konuşması da unutulmadı.

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Terim'den oyuncularına mesaj: Mayısları severiz

Şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan İmparator, öğrencilerine de bunu net ifadelerde aktardı.

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Terim'den oyuncularına mesaj: Mayısları severiz

Başakşehir ile aralarındaki puan farkını düşünmemeleri gerektiğini kaydeden tecrübeli hoca, şunları söyledi:

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Terim'den oyuncularına mesaj: Mayısları severiz

"Üstümüze düşeni yapıp, son haftaya kadar mücadele edeceğiz."

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