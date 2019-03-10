10 Mart 2019, Pazar
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Sinan Gümüş'ün Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı!
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, iç transferde de harekete geçti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularıyla görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılarda Sinan Gümüş ile yapılan ilk görüşmede sonuç çıkmadı.
Giriş Tarihi: 10.03.2019 13:36 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 13:46
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