10 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Sinan Gümüş'ün Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, iç transferde de harekete geçti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularıyla görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılarda Sinan Gümüş ile yapılan ilk görüşmede sonuç çıkmadı.

Giriş Tarihi: 10.03.2019 13:36 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 13:46
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Sinan Gümüş'ün Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı!

Galatasaray, ara transfer döneminin ardından sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuları ile görüşmelere başladı.

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Sinan Gümüş'ün Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı!

İlk olarak Martin Linnes'le masaya oturan Galatasaray'da Sinan Gümüş için yapılan ilk görüşmede ise sonuç alınamadı.

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Sinan Gümüş'ün Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı!

Gümüş ile nikah tazelemek adına menajeri ile görüşen yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya yüzde 50'lik bir zam uygulayarak teklifini yaptı.

GALATASARAY'DA MORALLER YÜKSEK İZLEYİN

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Sinan Gümüş'ün Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı!

Yani sarı kırmızılı yönetim, şu anda 650 bin Euro garanti ücret alan Sinan Gümüş'e, 1 milyon Euro önerdi.

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Sinan Gümüş'ün Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı!

TEKLİF TL BAZINDA YAPILDI

Sinan'ın şu ana kadar olumlu yanıt vermediği ortaya çıktı. Kontratı mayıs ayında sona erecek olan 25 yaşındaki oyuncunun, yıllık 1 milyon Euro'ya karşılık gelen ve TL bazında yapılan teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

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