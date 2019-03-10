10 Mart 2019, Pazar
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Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir'i takibini sürdüren Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Antalyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kritik mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i belirledi.
Giriş Tarihi: 10.03.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 10:54
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