10 Mart 2019, Pazar
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Fatih Terim'den flaş Diagne hamlesi! İdman sonrası...
Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Diagne beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Geride kalan maçlarda yararlanamadığı golcü oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştiren Fatih Terim, takıma da Diagne için özel bir görev verdi. İşte Galatasaray'da Diagne konusunda yaşananlar...
Giriş Tarihi: 10.03.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 12:06
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