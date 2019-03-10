10 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den flaş Diagne hamlesi! İdman sonrası...

Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Diagne beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Geride kalan maçlarda yararlanamadığı golcü oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştiren Fatih Terim, takıma da Diagne için özel bir görev verdi. İşte Galatasaray'da Diagne konusunda yaşananlar...

Giriş Tarihi: 10.03.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 12:06
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Fatih Terim'den flaş Diagne hamlesi! İdman sonrası...

Galatasaray'ın 10 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma dahil ettiği Diagne konusunda önemli adımlar atılıyor. Antalyaspor maçı öncesi hem Diagne ile hem de takımla toplantı yapan Terim, Senegalli yıldızın yeniden performansını yakalaması için bütün imkanları seferber etti.

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Fatih Terim'den flaş Diagne hamlesi! İdman sonrası...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçı öncesinde Diagne ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli hoca Kasımpaşa forması altında ilk yarıda 20 gol atan Senegalli golcüye, "Baskı altına girecek bir durum yok. Rahat ol ve sana olan güvenimi kaybetmediğimi bil" diye konuştu.

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Fatih Terim'den flaş Diagne hamlesi! İdman sonrası...

ANTALYA PATLAMA MAÇI OLABİLİR

Terim Antalyaspor maçıyla ilgili olarak da, "Bundan sonra her maçımızı final havasında oynayacağız. Antalya maçında patlama yapacağına inanıyorum. Bu maç senin için dönüm noktası olabilir" dedi.

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Fatih Terim'den flaş Diagne hamlesi! İdman sonrası...

SENİN KALİTENE GÜVENİYORUM

Terim Diagne'ye ayrıca, "Senin kalitene güveniyorum. Bu konuda sıkıntı yok. Kalan 10 haftada her şeyimizi ortaya koyacağız. Sen de bu süreçte bizim en önemli kozlarımızdan biri olacaksın" ifadesini kulandı.

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Fatih Terim'den flaş Diagne hamlesi! İdman sonrası...

Ardından takımla bir görüşme gerçekleştiren Terim, Diagne'yi ceza alanı içinde daha fazla topla buluşturması talimatını verdi.

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