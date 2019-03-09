09 Mart 2019, Cumartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 Giriş Tarihi: 09.03.2019

Spor Toto 'in 25. haftasında zirve yarışını ilgilendiren kritik maçta lider Medipol ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig’de bu sezon kötü bir performans gösteren Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyet alarak son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Medipol Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'de bu sezon kötü bir performans gösteren , karşısında galibiyet alarak son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Öte yandan, Medipol Başakşehir forması giyen Süper Lig'de en çok Fenerbahçe'ye kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda lider Başakşehir'e konuk olacak. Bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler Teknik Direktör Ersun Yanal ile yakaladığı çıkışı sürdürüp Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçı 9 Mart Cumartesi günü 19.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Erdem Bayık yapacak.

Başakşehir'de kritik randevu

FENERBAHÇE GALİBİYETLERDE ÜSTÜN

Fenerbahçe, Başakşehir ile Süper Lig'de 21 kez karşı karşıya geldi. Bu eşleşmede 10-8'lik Fenerbahçe üstünlüğü bulunurken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe ile karşılaştığı son altı maçın üçünü kazanan Başakşehir (1 beraberlik, 2 mağlubiyet), daha önceki 11 lig maçında aynı sayıda galibiyet alabilmişti (1 beraberlik, 7 mağlubiyet).

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AVCI SADECE FENERBAHÇE'YE KAYBETTİ

Süper Lig'de Fenerbahçe, ve 'ı konuk ettiği son 10 maçın sadece birini kaybeden Başakşehir Abdullah Avcı (7 galibiyet, 2 beraberlik), tek yenilgisini geçen sezon 2-0'lık skorla Fenerbahçe maçında aldı.

Fenerbahçe Başakşehir'de zorlanıyor

ARDA TURAN EN ÇOK FENER'E YENİLDİ

'dan kiralık olarak Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla yenildiği rakibi Fenerbahçe. Turan sarı-lacivertlilere karşı oynadığı 8 maçın 6'sını kaybederken, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Başakşehir'in kozu Visca

SAKAT VE CEZALILAR

Süper Lig'de Başakşehir deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan ve forma giyemeyecek. Beşiktaş maçında sakatlanan ve Rizespor karşılaşmasında forma giymeyen Nabil Dirar'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Sarı-lacivertlilerde Andre

Ayew ise cezası dolayısıyla bu karşılaşmada yer alamayacak.

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