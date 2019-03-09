09 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Jailson 22 gün sonra sahada

Jailson 22 gün sonra sahada
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2019

’nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, 22 gün sonra karşılaşmasında kendine ilk 11’de yer buldu.

Spor Toto 'de ile deplasmanda karşılaşacak olan 'de Jailson 22 gün sonra kendine ilk 11'de şans buldu. Jailson son olarak Süper Lig'in 22. haftasında karşısında forma giymiş ve 1 gol atmıştı. Daha sonra sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal tarafından şans verilmeyen Brezilyalı futbolcu, 'ın sakatlanmasının ardından Başakşehir karşısında kendine ilk 11'de yer buldu.
Jailson, Fenerbahçe formasıyla 11 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
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